Mascio, vicino l’ingaggio di Uglietti per mantenere alte le ambizioni

Per mantenere alte le ambizioni la Mascio si è rigettata attivamente sul mercato di riparazione. Lo storico general manager della società trevigliese, Euclide Insogna, sta puntando dritto su Lorenzo Uglietti, ventisettenne ala-guardia del Napoli, militante nella massima serie nazionale. Si tratterebbe dell’autentico colpaccio, assai gradito naturalmente dall’allenatore Michele Carrea. A stringere i tempi su un nuovo acquisto avrebbe coinciso il non annunciato passo falso della squadra nell’ultima gara disputata al PalaFacchetti contro la vice cenerentola di serie A2 Biella. La classifica, comunque, parla di una Mascio che occupando la quarta posizione, è tuttora certificabile tra le formazioni sicuramente di primo livello. Ma, evidentemente, l’ingresso estivo di patron Stefano Mascio (subito nominato presidente nonché sponsor numero uno) è indice di prospettive sempre più portate a risultati di rilievo. Tornando a Uglietti da sottolineare (non a caso) che il giocatore ha ben segnato sul biglietto da visita la promozione in A1 con Treviso, di un paio di stagioni sportive fa, risultando da protagonista. Se tanto mi dà tanto...