Moioli torna al cancelletto: a Cortina test chiave in vista dei Mondiali

Per Michela si tratta di un’occasione per ritrovare meccanismi e sensazioni in gara dopo aver saltato i primi due appuntamenti stagionali a Les Deux Alpes e a Cervinia a dicembre per i problemi alla schiena accusati nel raduno di preparazione. Sarà anche a tutti gli effetti un test chiave in vista dei Mondiali di Bakuriani, in Georgia, in programma dal 2 al 4 marzo.