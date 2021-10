Monetina in testa a Reina, la condanna dell’Atalanta: «Gesto incivile» L’episodio è avvenuto negli ultimi minuti di Atalanta-Lazio finita 2-2 che si è svolta sabato 31 ottobre al Gewiss Stadium. Il portiere della Lazio è stato colpito in testa da una monetina mentre si apprestava a rinviare la palla dal fondo.

L’Atalanta «condanna e stigmatizza quanto accaduto nei minuti finali della partita con la Lazio, la Società si mette a completa disposizione delle Autorità al fine di offrire il massimo supporto nell’individuazione dei responsabili di comportamenti che violino il regolamento d’uso del Gewiss Stadium».

Così il club orobico in merito alla monetina lanciata dagli spalti e che ha colpito Pepe Reina nel finale del match contro la Lazio. «I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo», conclude la nota.

Usa l’arma dell’ironia, invece, Pepe Reina in un post su Instagram. Il portiere della Lazio scrive, a corredo di una foto in cui piegato sulle gambe si tocca la testa, «la prossima volta tiratemi un chilo di gamberi o di cotenna di maiale».

La storia di Reina su Instagram

