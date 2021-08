Nerazzurri in campo a Londra. West Ham- Atalanta in tempo reale: 1-0 I nerazzurri in amichevole contro la squadra allenata dal tecnico scozzese David Moyes.

L’Atalanta in campo con Musso in porta, Toloi, Palomino e Djimsitj in difesa, Mahele, Gosens de Roon e Freuler a centrocampo con Pasalic, Miranchuck e Piccoli in avanti. Un primo tempo di prevalenza inglese che è terminato sull’1-0.

A Londra contro il West Ham, si tratta della prima amichevole di livello per l’Atalanta. Gasperini lancia in attacco dal primo minuto Piccoli, con Miranchuk e Pasalic. In panchina Demiral, Zapata e Muriel. L’Atalanta parte con buon piglio, frizzante sugli esterni e aggressiva in difesa. Ma gli Hammers crescono alla distanza, alzano il ritmo e Musso deve sventare un paio di minacce prima del gol nel finale del pt di Antonio.

