Niente Udinese per Toloi: lesione muscolare di primo grado alla coscia

L’Atalanta specifica che i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e il difensore verrà monitorato giorno per giorno. Ma visto il tipo di infortunio è alquanto improbabile che Toloi possa recuperare per la prossima partita di campionato, in programma domenica 9 ottobre sul campo dell’Udinese con fischio d’inizio alle 15.