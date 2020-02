Notte magica, risveglio ancor più bello

Ecco le foto da Champions dei tifosi Ecco una carrellata di scatti della notte da Champions dei tifosi atalantini. Le più belle con «Colazione con Radio Alta» e Teo Mangione.

È stata una notte magica per Bergamo e il risveglio, un po’ intorpiditi, è ancora più bello. Il 4-1 a San Siro contro il Valencia in Champions League ha fatto sognare tutti i tifosi atalantini e tutta Bergamo. Oltre 45 mila i bergamaschi che sono andati a Milano per seguire il match degli Ottavi di Champions ma tantissimi hanno seguito la partita da casa, nei bar e grazie alla diretta web sul nostro sito con Corner.

Il rientro è avvenuto a tarda notte con lunghe code sulla A4 da Milano in direzione Bergamo ma tanta felicità. Ecco una carrellata di scatti che sono arrivati in redazione e alla trasmissione radio «Colazione con Radio Alta», l’appuntamento ogni mattina con Teo Mangione. Aspettiamo i vostri ricordi della notte da Champions.

