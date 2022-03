Novità per l’Atalanta, contro il Verona la sera di Pasquetta. Con Napoli e Sassuolo la domenica

Quattordici atalantini convocati in nazionale

Quanto al notiziario atalantino, nel prossimi weekend il campionato di Serie A osserverà un turno di riposo per le partite delle nazionali e sono ben 14 i giocatori nerazzurri convocati: tre di loro, ovvero Pessina, Demiral e Muriel, si giocheranno la possibilità di qualificarsi per i Mondiali in Qata r con Italia, Turchia e Colombia. Intanto, Muriel è stato inserito dall’Assocalciatori nella squadra top 11 di Serie A 2020/21: con lui nel tridente Lukaku (ex Inter) e Cristiano Ronaldo (ex Juve).

Mercoledì riprendono gli allenamenti a Zingonia

Chi non è stato convocato in nazionale, riprenderà la preparazione con l’Atalanta a Zingonia mercoledì 23 marzo: l’obiettivo è il duello contro il Napoli al Gewiss Stadium: mancheranno ancora Zapata (che è comunque rientrato in Italia dopo la fase di riabilitazione in Spagna), Ilicic e Toloi. Osservato speciale Miranchuk. Da valutare anche Boga che è stato chiamato dalla Costa d’Avorio. Non dovrebbero esserci problemi per Malinovskyi e Pezzella. Contro i partenopei sarà disponibile Zappacosta che ha scontato la giornata di squalifica.