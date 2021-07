Nuovo difensore in maglia nerazzurra: è Matteo Lovato, 21enne del Verona L’Atalanta avrebbe chiuso in queste ore infatti la trattativa con la squadra veneta.

Nuovo difensore in maglia nerazzurra: si tratta di Matteo Lovato, 21enne del Verona. L’Atalanta avrebbe chiuso in queste ore infatti la trattativa con la squadra veneta e l’agente Riso, come rivela anche Sky Sport. Lovato costerà 11 milioni bonus compresi (8 di parte fissa e 3 di bonus) e andrà da subito al club della famiglia Percassi. Il 15% della cifra sarà diviso tra Genoa e Padova, ex club del giocatore che lo aveva lanciato nei professionisti nel 2019-2020. Gian Piero Gasperini dunque ha un nuovo difensore: quest’ultima operazione di mercato potrebbe avvicinare ancora di più Cristian Romero al Tottenham.

