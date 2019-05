Nuovo stadio, i tubi sono made in Dalmine

Da Tenaris 700 tonnellate per la Pisani Accordo di partnership tra l’Atalanta e TenarisDalmine per la riqualificazione dello stadio di Bergamo: i tubi per la struttura di supporto delle coperture delle Curve e della Tribuna saranno infatti «griffati» dalla multinazionale e prodotti nello stabilimento di Dalmine.

La partnership non riguarderà soltanto la collaborazione alla riqualificazione della Curva Pisani, ma anche altre iniziative che vedranno protagonisti le due realtà. «Teniamo molto a questo progetto -spiega Michele Della Briotta, amministratore delegato di TenarisDalmine-. Per la nostra azienda significa creare un’ulteriore connessione con il territorio in cui opera e contribuire al suo sviluppo, garantendo strutture sicure e di qualità. Tra l’altro – aggiunge Della Briotta– i rapporti tra la Dalmine e l’Atalanta, documentati dalle carte d’archivio conservate nella Fondazione Dalmine, risalgono ai primi anni trenta».

«È con grande soddisfazione che Atalanta dà il benvenuto a TenarisDalmine nel mondo nerazzurro -afferma Luca Percassi, «mministratore delegato Atalanta B.C.-, è un piacere poter collaborare con questa straordinaria realtà del nostro territorio. Bergamo è fortunata ad avere un’azienda come TenarisDalmine che la rappresenta in modo eccellente in tutto il mondo. Questa collaborazione non può che renderci orgogliosi».

Concluso in tempi record la produzione di 700 tonnellate di tubi senza saldatura per la Curva Pisani: verranno impiegati nella realizzazione della struttura di supporto delle coperture, e successivamente Tenaris lavorerà alla riqualificazione della Curva Morosini. «Lavoro rigoroso, passione, senso di squadra, spirito di sacrificio -conclude Lucas Rocha, vicepresidente commerciale responsabile della business unit Industrial & Automotive - sono caratteristiche che accomunano i giocatori dell’Atalanta con le nostre persone di TenarisDalmine».

