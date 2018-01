Olimpiadi invernali, tanti i bergamaschi

Tra le protagoniste Goggia e Moioli Ci sono Sofia Goggia, ma anche Michela Moioli e Sofia Belingheri nella squadra azzurra convocata per i Giochi olimpici invernali in programma a PyeongChang. Tanti i bergamaschi protagonisti delle Olimpiadi.

La Giunta Nazionale del Coni, che si è riunita a Firenze, ha ufficializzato i primi 84 azzurri - sui 121 previsti come numero finale in base alle qualificazioni ottenute - in vista dei Giochi Olimpici Invernali, in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio. In particolare è stata definita la rosa degli atleti degli sport del ghiaccio (Fisg), mentre nei prossimi giorni verrà completata la squadra degli invernali (Fisi).

Questi primi 84 atleti ufficializzati dal Coni per i Giochi. In grassetto i bergamaschi.

FISG CURLING (5) Uomini (5): Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Retornaz

PATTINAGGIO DI FIGURA (11) Uomini (5): Marco Fabbri, Matteo Guarise, Ondrej Hotarek, Luca Lanotte, Matteo Rizzo . Donne (6): Anna Cappellini, Nicole Della Monica, Charlene Guignard, Carolina Kostner, Valentina Marchei, Giada Russo

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (9) Uomini (6): Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Mirko Nenzi, Nicola Tumolero Donne (3): Francesca Bettrone, Yvonne Daldossi, Francesca Lollobrigida

SHORT TRACK (7) Uomini (2): Yuri Confortola, Tommaso Dotti Donne (5): Arianna Fontana, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Lucia Peretti, Martina Valcepina

FISI BIATHLON (10) Uomini (5): Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch Donne (5): Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer BOB (5) Uomini (5): Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Francesco Costa (riserva), Simone Fontana, Mattia Variola

COMBINATA NORDICA (5 posti di cui uno ufficiale) Uomini (1): Alessandro Pittin

FREESTYLE (4 posti) Squadra in attesa di definizione SALTO (6 posti) Squadra in attesa di definizione

SCI ALPINO (20 posti di cui 15 assegnati) Uomini (7): Luca De Aliprandini, Peter Fill, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Riccardo Tonetti Donne (8): Marta Bassino, Federica Brignone, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Nadia Fanchini, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, Johanna Schnarf

SCI DI FONDO (15 posti di cui 3 assegnati) Uomini (3): Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino SKELETON (1) Uomini (1): Joseph Luke Cecchini

SLITTINO (9) Uomini (7): Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, Ludwig Rieder Donne (2): Sandra Robatscher, Andrea Voetter

SNOWBOARD (14 posti di cui 8 assegnati) Uomini (4): Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Emanuel Perathoner, Omar Visintin. Donne (4): Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli

