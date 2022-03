Orgoglio Volley Bergamo: batte Firenze e lascia l’ultimo posto della Serie A1

Successo pesantissimo per il Volley Bergamo che mercoledì 9 marzo, nel recupero della 12ª giornata di andata di Serie A1, batte 3-2 il quotato Firenze e lascia l’ultimo posto in classifica. E i punti potevano anche essere tre, perché dopo aver vinto i primi due set (26-24 e 25-20) le rossoblù sono arrivate a un passo dalla vittoria anche in un interminabile terzo parziale (durato 34 minuti), perso ai vantaggi 29-27. Poi le toscane hanno vinto il quarto set riportando la situazione in parità, ma nel tie-break il Volley Bergamo ha tirato fuori tutto il suo cuore imponendosi per 16-14 dopo aver cambiato campo sul 3-8 e conquistando così il secondo successo consecutivo dopo il 3-0 di domenica 6 marzo contro Roma.