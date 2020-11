«Paghiamo sosta delle nazionali»

Gasp, Atalanta ottima sino al rigore Parla il mister nerazzurro a fine gara.

«Con la sosta delle nazionali abbiamo lasciato dei giocatori e abbiamo ritrovato altri. Lo stiamo pagando, oggi la squadra ha fatto un’ottima gara sino al rigore: abbiamo sciupato tante situazioni favorevoli ma in attacco c’era della stanchezza, dovuta al Liverpool e al covid che ci ha penalizzato in settimana». Questa l’analisi di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Verona. La Dea, reduce da due pareggi, non è riuscita a tornare alla vittoria in campionato. «Ci è mancato lo spunto, Papu e Ilicic hanno fatto bene a tratti ma c’era un pò meno di lucidità dovuta a fatica.

La fase offensiva, a differenza di altri momenti, non ci ha premiato questa sera. Sono insoddisfatto del risultato ma la squadra ha giocato la partita che doveva fare, almeno fino a un certo punto - prosegue il tecnico nerazzurro a Dazn - Il Verona ti aggredisce in ogni zona del campo ma nel primo tempo gli spazi erano notevoli, di solito siamo più concreti. Dopo il rigore siamo calati di fiducia e il Verona ha legittimato il vantaggio, è stata una partita dai due volti».

«Zapata? L’unico problema è che non aveva la condizione ideale, possono succedere delle serate così: appena starà meglio tornerà ad essere un giocatore importante». Gasperini è stato battuto per la prima volta dall’allievo Juric. «Tra tutte ha vinto quella meno probabile, se proprio doveva vincere qualcuno va bene così», conclude Gasperini.

