Pagliuca: porteremo l’Atalanta nel mondo. Percassi: ora più possibiltà di crescita

«Porteremo l’Atalanta nel mondo». Parola di Stephen «Steve» Pagliuca, nuovo azionista del club nerazzurro, intervistato da L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 2 marzo. Dell’Atalanta, spiega, «mi hanno conquistato il modello di gestione e il vivaio d’eccellenza che crea campioni». Cosa porterà dalla Nba all’Atalanta? «Io penso che sia più importante il concetto di portare l’Atalanta nel mondo, piuttosto che portare qualcosa all’Atalanta. E la cosa essenziale è capire che siamo all’inizio della globalizzazione dello sport, grazie all’aiuto della tecnologia. Quindi parlerei più delle opportunità che l’Atalanta può avere in tutto il mondo rispetto a quello che ha già fatto. E che visti i risultati è già tantissimo».

Percassi: «Le nostre radici sono e restano qui»

«Adesso avremo più opportunità di crescita», spiega il presidente Antonio Percassi. «In Steve vedo la stessa mia passione, ha praticato sport e da dirigente ha le nostre stesse idee». L’Atalanta, evidenzia il presidente, «è nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia come in quello dei tifosi e di tutta la città. Le radici bergamasche, così come il legame con la nostra tifoseria, non sono mai stati in discussione. Anzi, sono proprio questi valori condivisi che ci hanno permesso di trasformare il primo contatto con Pagliuca in questa partnership. Il cui obiettivo è permettere al club di essere ancora più competitivo a livello sia nazionale che internazionale».