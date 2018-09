Pallavolo femminile, l’Italia a Bergamo

Sfide contro l’Olanda verso il Mondiale La Nazionale ha programmato tre amichevoli nella nostra provincia prima del Giappone. Venerdì 14 e sabato 15 settembre a Costa Volpino, domenica 16 al Palasport cittadino: avversaria sempre l’Olanda.

Passa da Bergamo e dall’estrema provincia bergamasca il percorso della Nazionale italiana di femminile di pallavolo in preparazione ai Campionati del Mondo, che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Nella prossima settimana infatti le azzurre allenate da Davide Mazzanti, ex tecnico della Foppapedretti, disputeranno tre amichevoli con la nazionale olandese a Bergamo e provincia.

«Le nazionali femminili di Italia e Olanda arriveranno in Valle Camonica giovedì 13, si alleneranno nel palasport di Piamborno di Piancogno, in provincia di Brescia, ed alloggeranno insieme all’Hotel Aprica di Darfo Boario Terme - spiega il solito infaticabile Francesco Giuseppe Figaroli, grande organizzatore di questi eventi -, quindi la sera stessa, alle 21, incontreranno per un saluto le autorità locali al Centro Congressi di Darfo Boario Terme. Nei giorni successivi le due nazionali disputeranno tre amichevoli: venerdì 14 alle 20 al PalaCBL di Costa Volpino, sabato 15 alle 17 ancora al PalaCBL e domenica 16 alle 15,30 al palasport di Bergamo.

