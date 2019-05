Pallavolo, Scanzo verso Caronno

Bus gratuito per i tifosi La squadra orobica giocherà sabato alle 21.

Attenuare il mal di trasferta per strizzare l’occhio alla finale. Se c’è un terreno nel quale lo Scanzo è incappato, lungo la stagione, in svariati passaggi a vuoto è stato quello lontano da casa. Tra le mura amiche, come ha ribadito anche il tie-break di gara 1 con Caronno, un inequivocabile 13/14 e un PalaDespe pressoché inespugnabile. Ma sono i punti lasciati a Mantova, Verona, Concorezzo, Ongina e Brugherio che hanno denotato qualche imperfezione nel formato export che ora va sistemata. E non c’è momento migliore per farlo. Dalla parte opposta – sabato alle 21 – una formazione varesina ferita che sa di essere al classico “dentro o fuori” e che ha dimostrato anche sabato scorso tutto il suo valore, imperniato sul fattore esperienza dei vari Canzanella, Priore, Coscione e Cerbo.

«La vittoria nella prima sfida – spiega il centrale Mario Gritti – è stata importante ed è arrivata pur senza esprimere il nostro miglior gioco. Abbiamo alternato set giocati bene – primo, terzo e quinto – ad altri contrassegnati da troppi blackout. In primis dunque dovremo essere bravi a ridurli oltre che limitare i loro centrali, che ci hanno messo parecchio in difficoltà. Gara 2 non sarà affatto semplice alla luce della loro compattezza, che li ha portati alla finale di Coppa Italia, ma anche perché spesso abbiamo sofferto i match in trasferta».

Il tecnico Mario Marchesi si affiderà alla consueta formazione: Gerosa-Corti in diagonale, Gritti-Quintieri centrali, Bonetti-Riva schiacciatori con Viti-Gherardi ad alternarsi in seconda linea.

PULLMAN PER I TIFOSI – Per l’occasione la società ha organizzato un pullman gratuito. La partenza è fissata per le 19 dal Beach Village di Scanzo in Piazza Unità d’Italia. Per prenotazioni fino a esaurimento mail scanzovolley@gmail.com entro e non oltre le 19 di venerdì 17 maggio.

