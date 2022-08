Palomino, le controanalisi confermano la positività. Gasperini: «Perdiamo giocatore importante»

Le controanalisi hanno confermato la positività per Josè Luis Palomino. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Zingonia al difensore dell’Atalanta, ed effettuate giovedì 11 agosto, nel laboratorio antidoping di Roma hanno ribadito il risultato ottenuto nelle prime analisi. Il difensore argentino dell’Atalanta era risultato positivo al «Clostebol Metabolita» in un controllo a sorpresa di Nado Italia ed era scattata la sospensione cautelare del difensore nerazzurro. Si attende ora di capire i prossimi passi difensivi del giocatore e della società. Palomino ha sette giorni per inviare memorie difensive, chiedere di essere interrogato o entrambe le cose.