Paralimpiadi, prima medaglia per l’Italia: Bettella bronzo nei 100 dorso S1

(Foto by Twitter- Comitato Italiano Paralimpico)

Francesco Bettella (Foto by Twitter- Comitato Italiano Paralimpico)

Prima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L’ha conquistata il padovano Francesco Bettella, bronzo nei 100 dorso di nuoto categoria S1. «È un’emozione diversa rispetto a Rio. Quella fu la mia prima medaglia paralimpica con il pubblico, però anche qui, dopo questi 5 anni così difficili, è una grande soddisfazione. Non nascondo che sognavo un altro colore della medaglia, ma il bronzo va bene lo stesso. Nell’ultimo mese ho avuto dei problemi alla spalla, per cui sono contento così», il commento di Bettella.

