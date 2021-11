Percassi: «Gasperini al centro del nostro progetto, contratto prolungato fino al 2024» Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky a fine partita e ha annunciato il prolungamento di contratto per il mister fino al 2024 con opzione anche per il 2025.

Luca Percassi ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Venezia ha annunciato il prolungamento del contratto per mister Gasperini che è stato firmato nella mattinata di martedì 30 novembre. «Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto di Gian Piero Gasperini, è al centro del progetto e lo sarà fino al 2024, con opzione per il 2025. Era una cosa che avevamo già condiviso in estate, ma stamattina siamo riusciti a formalizzare l’accordo. È la persona giusta per il nostro progetto», ha aggiunto dopo il 4-0 al Venezia l’ad nerazzurro.

«Qualcosa di grande? In maniera molto semplice sappiamo apprezzare ogni partita, sappiamo da dove veniamo, non possiamo sottovalutare nulla. Abbiamo degli obiettivi molto concreti senza fare troppi voli pindarici». Ha continuato l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi: «Gasperini sa stimolare tutti i giocatori, oggi ne ha cambiati tanti, merito al mister per il lavoro che fa. Dobbiamo continuare a fare quello che è il bene dell’Atalanta. Va a consolidare ulteriormente un rapporto di fiducia. Parlare di altro? L’Atalanta non può citare altri obiettivi, se lo facessimo saremmo dei matti. Tutti devono dare il massimo».

