Pessina negativo al test Covid: disponibile contro la Juve. L’appello: prestate attenzione Pessina negativo nel test molecolare per il Covid-19 effettuato nella giornata di giovedì 15 aprile. Da venerdì sarà in gruppo ad allenarsi e disponibile per la partita di domenica contro la Juventus.

«Nella giornata odierna, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per il Covid-19 che ha dato esito negativo. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’Ats, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’». Lo comunica l’Atalanta dopo il decimo giorno di isolamento del giocatore a partire da martedì 6, data del tampone risultato positivo, nei giorni seguenti agli impegni con la Nazionale validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022..

Pessina si è quindi sottoposto a un nuovo test molecolare e grazie all’esito negativo ha concluso l’isolamento. Una bella notizia: da venerdì sarà regolarmente in gruppo e in gioco per la gara con la Juventus, domenica alle 15, per la quale ci sarà anche Lammers, tornato ad allenarsi dopo la gastroenterite. Assenti Hateboer e Romero, domenica l’Atalanta potrebbe tornare al classico: l’ipotesi più probabile è la difesa a tre.

Il giocatore rivolge un appello dal proprio profilo Instagram. «Il Covid-19 mi ha colpito ancora, per me è stata la seconda volta, quindi mi sento di consigliarvi di continuare a prestare sempre la massima attenzione», l’esordio del suo post. Il centrocampista dell’Atalanta aggiunge: «Ora sono negativo, libero, felice e ancora più carico per questo rush finale con l’Atalanta!».

