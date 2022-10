Prevenzione del melanoma: visite gratuite a Bergamo

A causa dell’emergenza Covid-19, le visite di prevenzione oncologica sono diminuite in modo sostanziale comportando di fatto l’impossibilità di diagnosticare precocemente molti tumori e di poterli curare, quindi, in modo tempestivo, così è successo anche per il melanoma, il tumore della pelle.

Grazie al contributo di Bper Banca è stato possibile prevedere 72 visite gratuite, rivolte ai bergamaschi in Piazzale Risorgimento, 15 con dermatoscopia per la prevenzione delle neoplasie della cute.

Fondazione ANT Italia Onlus è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza medico-specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore. ANT è presente in Lombardia dal 1998 e dal 2001 ha avviato il servizio di cure domiciliari, oggi garantito da due équipe sanitarie multidisciplinari composte da 8 medici, 6 infermiere e 2 psicologhe. Dal 2001, a Brescia e Milano, sono stati assistiti oltre 6.000 pazienti. Nella regione lombarda, ANT ha 300 volontari.