Quale sarà l’avversario dell’Atalanta?

Champions, segui qui in diretta il sorteggio Aspettiamo insieme a Bergamo Tv dalle 12 i momenti del sorteggio che decreterà l’avversaria dei nerazzurri negli ottavi di finale di Champions League. Nelle prove di sorteggio è uscito il Liverpool.

È il giorno del sorteggio di Nyon. Anche l’Atalanta dopo l’exploit ucraino è protagonista tra i primi 16 club d’Europa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che si giocheranno tra il 18, 19, 25 e 26 febbraio per le gare d’andata, e quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutti i match avranno inizio alle 21. Le teste di serie, ovvero le prime dei gironi, giocheranno la gara di ritorno in casa. Impossibili incroci tra i club già affrontati nei gironi di qualificazione e quelli della stessa nazionalità. Non restano, dunque, che sei possibilità.

Ecco i possibili avversari nerazzurri.

I campioni d’Europa del Liverpool, il Barcellona di Leo Messi, il PSG di Mauro Icardi, Mbappé e Neymar, il Bayern di Lewandowski e poi Valencia e Lipsia: sono le sei possibili avversarie dell’Atalanta. Considerato che le prime estratte sono sempre le seconde per la statistica il Valencia sarebbe la squadra più probabile (18.94% di possibilità), subito dopo il Barcellona (18.55%) e il Liverpool (18.44%). Più staccate Bayern (15.03%), PSG (14.54%) e Lipsia (14.50%).

Nelle prove di sorteggio effettuate nella mattinata è uscito il Liverpool.

Su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.): in diretta dalle ore 12 puntata speciale con il commento in tempo reale del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

Sarà invece il direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo il protagonista di «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva in onda come sempre in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22.30. L’analisi della sconfitta di Bologna, il Christmas Match contro il Milan e il sorteggio di Champions League: saranno questi i principali temi di discussione. Con Spagnolo in studio anche il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Dino Nikpalj e Cesare Malnati. I telespettatori possono già scrivere messaggi e domande con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it oppure postare foto e video sulla pagina Facebook “TuttoAtalanta Bergamo Tv”. Conducono Matteo De Sanctis e Alessia Mora.

