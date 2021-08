Qualificazione Mondiali, dopo Zapata Muriel a rischio convocazione L’attaccante nerazzurro ha infatti subìto una lesione al retto femorale destro durante la partita di campionato sabato sera contro il Bologna e i suoi tempi di recupero saranno resi noti solo nei prossimi giorni.

Dopo la defezione forzata di Duvan Zapata per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro, dall’Atalanta il connazionale Luis Muriel potrebbe non rispondere alla convocazione della Colombia in vista del trittico di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro Bolivia, Paraguay e Cile del 2, 5 e 9 settembre prossimi.

L’attaccante nerazzurro ha infatti subìto una lesione al retto femorale destro durante la partita di campionato sabato sera contro il Bologna e i suoi tempi di recupero saranno resi noti solo nei prossimi giorni. Regolarmente inserito nella lista dal ct dei Cafeteros Reinaldo Rueda a differenza del connazionale e compagno di club, Muriel in presenza di una diagnosi certa e definitiva potrebbe non allontanarsi da Bergamo durante la sosta.

