Quartetti da podio: Giaimi porta un oro a Torre de’ Roveri. Pellegrini d’argento

Ai Mondiali juniores di ciclismo su pista Bergamo sale due volte sul podio nelle prove dell’inseguimento a squadre. Mercoledì 24 agosto a Tel Aviv prima Luca Giaimi (ligure del Team Giorgi di Torre de’ Roveri) ha dominato la prova maschile con Matteo Fiorin, Alessio Delle Vedove, Renato Bavero (con Andrea Raccagni Novero impegnato nelle qualificazioni): l’Italia prima in 3’58”853 davanti alla Germania (4’00”779).

L'Italia campione del mondo juniores dell'inseguimento. Luca Giaimi è il secondo da sinistra

(Foto di fci)

Poi la bergamasca di Capizzone Francesca Pellegrini (in squadra con Federica Venturelli, Vittoria Grassi e Martina Sanfilippo) ha vinto l’argento con il quartetto femminile, battuto solo in finale dall’imprendibile Francia, oro in 4’25”460 contro il 4’33”800 delle italiane.