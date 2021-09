RadiciGroup insieme ad Atalanta anche in Champions League: sarà sleeve sponsor Importante novità sulle maglie gara che l’Atalanta indosserà nella Champions League 2021-2022: RadiciGroup sarà infatti Sleeve Sponsor rafforzando così il proprio legame con la società nerazzurra anche in ambito internazionale. RadiciGroup sarà Sleeve Sponsor anche per i match di Coppa Italia di questa stagione.

RadiciGroup è lo sponsor di manica dell’Atalanta per la stagione corrente sia in Champions League che in Coppa Italia. L’ha comunicato il club bergamasco in una nota congiunta con lo sleeve sponsor, già sponsor di coppe nella stagione 2017-2018, main sponsor unico nelle due successive e dal 2020 «sponsor del cuore».

«Affrontiamo con orgoglio e passione questa importante competizione internazionale che darà la possibilità di mettere in campo l’eccellenza italiana - ha commentato Maurizio Radici, vicepresidente di RadiciGroup -. In questi anni ci siamo regalati reciproche soddisfazioni, raggiungendo insieme traguardi a volte inaspettati. Anche in questo caso, così come per il Campionato di Serie A, la nostra partnership si basa su una forte condivisione di valori che ci spinge a fare sempre meglio e ad essere apprezzati anche all’estero».

Sul rapporto ormai pluriennale s’è espresso anche l’ad nerazzurro, Luca Percassi: «È con grande soddisfazione che annunciamo questa nuova partnership con un’eccellenza mondiale del territorio bergamasco - le sue dichiarazioni sul sito ufficiale -. RadiciGroup sarà così rappresentato sulle maglie di tutte le competizioni che vedranno protagonista la nostra Prima squadra e questo non può che essere per l’Atalanta un motivo di grandissimo orgoglio».

