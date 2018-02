Ricordate la coppia di sposini nerazzurri?

Sono in viaggio di nozze (sì, a Dortmund) Un anno fa Mirko e Alice, tifosissimi dell’Atalanta, si presentarono allo stadio poche ore dopo essersi sposati. La sposina Alice con tanto di velo. Adesso la squadra incrocia nuovamente il loro cuore.

Al cuore non si comanda. Quando è nerazzurro poi men che meno. Un anno fa Mirko e Alice si presentarono allo stadio poche ore dopo essersi sposati, ora il loro destino si incrocia nuovamente con quello dell’Atalanta. La coppia aveva già prenotato il viaggio di nozze. Destinazione: le calde spiagge dorate del Messico, un classico. Lo storico approdo dei nerazzurri ai sedicesimi di Europa league ha imposto però un cambio di piano. È bastata una telefonata all’agenzia di viaggi ed eccoli in partenza (nella foto qui sotto) dall’aeroporto di Orio al Serio verso Dortmund. «Avevamo programmato (e prenotato) per l’anniversario un viaggio in Messico ma...- raccontano - quando l’Atalanta si è qualificata il cambio di programma è stato d’obbligo! Quando la Dea chiama...».

