Gomez: c’è la gomitata di Llorente

Gasp: vogliamo giocare per l’Europa «Il Var continuava a guardare l’episodio e creava delle polemiche. Kjaer cerca la palla e Llorente dà una gomitata, per me non c’è nulla. Noi in panchina temevamo il fuorigioco di Ilicic». Questo il commento di Alejandro Gomez sull’episodio tra Kjaer e Llorente nel pareggio tra Napoli e Atalanta per 2-2.

«Non è mai facile giocare qui e segnare due volte - ha proseguito il giocatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto una grandissima partita e, nonostante errori individuali, abbiamo tenuto molto bene. Seguiamo la strada del Campionato scorso, pensiamo partita per partita. Ci godiamo questo momento cercando di vincere dappertutto, dopo marzo vedremo dove saremo».

Conferma la gomitata anche mister Gasperini: «Dal campo pensavo fosse rigore, poi riguardando le immagini vedo una grossa gomitata su Kjaer. Al Var avranno valutato questo» dice l’allenatore parlando dell’episodio che ha scatenato le polemiche in Napoli-Atalanta terminata con un pareggio per 2-2. «Era molto difficile per noi contenere la loro velocità, pian piano nel primo tempo siamo venuti fuori. Devo fare i complimenti alla mia squadra, è un grande merito aver creato così tanto qui».

«Siamo partiti molto bene, abbiamo fatto una bella striscia e non abbiamo quasi mai sbagliato partita. È chiaro che è un campionato difficile, noi non ci vogliamo nascondere e vogliamo continuare a giocare per l’Europa: Champions o Europa League non so dirlo, ma sicuramente siamo ambiziosi» ha detto ancora Gasperini.

