«Rigore non dato su Toloi? Incomprensibile» Gasp polemico. Guarda la foto chiave

Gasp polemico. Guarda la foto chiave Il tecnico è duro nel giudizio sul rigore negato nonostante il replay mostrasse l’evidente trattenuta di Lautaro su Toloi che è evidente anche in questa nostra foto. Guarda.

«Non ho capito perché non è stato dato il rigore su Toloi. Tutti i replay mostrano immagini gravi e quell’episodio è incomprensibile. Queste sono situazioni che tolgono valore ad uno strumento come il var». Gian Piero Gasperini non usa mezzi termini nel commentare il rigore negato per una trattenuta evidente di Lautaro Martinez su Toloi nel finale di primo tempo di Inter-Atalanta.

Guarda nella foto qui sotto l’evidente trattenuta di Lautaro su Toloi.

11 GENNAIO 2020 SERIE A Inter - Atalanta Nella foto: toloi afferrato da Lautaro Martinez

(Foto by Magni Paolo Foto)

A San Siro il risultato finale è di 1-1 con Gosens che ha risposto all’iniziale vantaggio di Lautaro: «Siamo stati bravi a reagire dopo il gol subito e abbiamo dominato la partita nel secondo tempo. La difesa si è mossa bene, poi col passare dei minuti è cresciuta la prestazione di Ilicic e Gomez e tutta la squadra ne ha beneficiato». Tanti rimpianti per i bergamaschi capaci di rimontare fino all’1-1 per poi fallire la chance del 2-1 dagli undici metri: «Abbiamo sbagliato una quantità incredibile di rigori in questi anni - ha spiegato Gasperini ai microfoni di Dazn - Muriel era stato infallibile fino ad oggi ma Handanovic ha gran parte del merito».

