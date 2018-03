Coppa del mondo, Sofia e Michela

Le regine della neve made in Bergamo Salta per il forte vento il gigante ad Are di Coppa del mondo, si chiude la bellissima avventura della Goggia. E Michela Moioli si gode la decima vittoria e la seconda coppa di cristallo con un post su Facebook.

Salta per il maltempo - forte vento e nebbia - il nono e ultimo gigante femminile stagionale di Coppa del Mondo ad Are in Svezia. Si chiude così la stagione di Coppa del Mondo femminile e per Sofia Goggia un rientro con la Coppa del mondo di discesa e il monologo in superG. Non ha dunque potuto provarsi con le porte larghe del gigante in cui avrebbe potuto addirittura accarezzare un terzo gradino del podio nella classifica generale. Chiude comunque la classifica generale al quarto posto.

Una Coppa del Mondo che conferma le due regine della neve bergamasche: Sofia Goggia nello sci e Michela Moioli nello snowboardcross dopo i successi alle Olimpiadi in Corea. Ora il meritato riposo e l’abbraccio dei bergamaschi. E intanto su Facebook arriva la felicità di Michela Moioli e il ringraziamento a tutti i fan che l’hanno seguita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA