Sci, Bassino terza nel Gigante di Kranjska, vince la svedese Hector. La Goggia terza in classifica generale Domenica 9 gennaio nella località slovena tocca allo slalom speciale.

Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2’15”79, che vale vittoria e leadership nella classifica generale nella gara disputata sabato 8 gennaio. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga 96 centesimi di ritardo, mentre sul terzo gradino del podio sale Marta Bassino, a 1”32 dalla vincitrice.

L’altra azzurra rimasta in gara, Elena Curtoni, chiude invece al 26esimo posto, staccata di 4”42. Non una grande giornata per Mikaela Shiffrin, che si ferma al settimo posto e cede il pettorale giallo. Fuori al taglio della seconda manche le azzurre Sofia Goggia (31esima), Vivien Insam (34esima), Ilaria Ghisalberti (39esima), Roberta Melesi (43esima) e Roberta Midali (48esima). Domenica 9 gennaio nella località slovena tocca allo slalom speciale

La Goggia resta però terza nella classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022 aggiornata dopo lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia:

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 866 punti 2. Petra Vlhova (Svk) 731 3. Sofia Goggia (Ita) 657 4. Sara Hector (Swe) 542 5. Federica Brignone (Ita) 407 6. Michelle Gisin (Sui) 385 7. Ramona Siebenhofer (Aut) 353 8. Lara Gut-Behrami (Sui) 343 9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 336 10. Katharina Liensberger (Aut) 333; 14. Marta Bassino (Ita) 298 15. Elena Curtoni (Ita) 288 30. Nadia Delago (Ita) 117 52. Francesca Marsaglia (Ita) 68 57. Nicol Delago (Ita) 61 82. Martina Peterlini (Ita) 25 85. Roberta Melesi (Ita) 22 93. Karoline Pichler (Ita) 15.

