Sci, discesa libera di Altenmarkt

Corinne Suter in testa, Goggia quarta La sciatrice bergamasca pesca il peggior momento climatico dopo le due interruzioni per nebbia e non riesce a fare la differenza.

La svizzera Corinne Suter ha vinto la discesa libera di Altenmarkt, Austria, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020 che si è disputata intorno alle 11 di sabato 11 gennaio. L’elvetica, scesa con il pettorale numero sette, è riuscita ad interpretare al meglio il tracciato e ha chiuso con il tempo di 1’18”79. Al secondo posto c’è un’ottima Nicol Delago che paga 0”29 e centra il secondo podio stagionale, mentre sul gradino più basso del podio termina la svizzera Michelle Gisin a 0”98. Quarta e sfortunata Sofia Goggia: la bergamasca pesca il peggior momento climatico dopo le due interruzioni per nebbia e non riesce a fare la differenza terminando a 1”01, dietro di lei Francesca Marsaglia, quinta a 1”21 dalla Suter.

«Molto contenta di come ho iniziato questo nuovo anno. La pista era bellissima, mi sono concentrata su quello che doveva fare senza guardare molto ciò che accade di fianco». Queste le parole di Nicol Delago al termine della discesa libera di Altenmartk, Austria, conclusa al secondo posto dietro a Corinne Suter. «Dopo le due prove ho analizzato tutto bene con i miei allenatori – ha proseguito l’azzurra ai microfoni della Fisi – e questo mi ha permesso di trovare la linea ideale per ottenere oggi questo risultato. Nei curvoni mi sento libera, scorro bene e riesco a fare del mio meglio».

Quarto posto con rammarico per Sofia Goggia, sfortunata con le interruzioni per nebbia: «Una gara strana prima con la partenza abbassata e poi con le interruzioni – ha analizzato la bergamasca – Io ho fatto la mia gara, peccato perché potevo spingere un po’ di più».

