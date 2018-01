Sci, Elena Fanchini deve fermarsi

«Ma tornerò più forte di prima» L’azzurra Elena Fanchini ha deciso di sospendere l’attività agonistica per problemi di salute. Accertamenti clinici effettuati dalla Commissione Medica della Federsci sull’atleta hanno infatti » evidenziato una neoplasia di basso grado che potrà essere curata». Lo fa sapere un comunicato dell’ufficio stampa della federazione.

«Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare», fa sapere la 32enne azzurra di Artogne, nata a Lovere, velocista di razza e la maggiore delle sorelle Fanchini che militano in nazionale. Vanta nel suo palmarès la medaglia d’argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005 e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa, a Lake Louise e a Cortina d’Ampezzo.

«Voglio che Elena sappia che siamo tutti con lei e con la sua famiglia - ha detto nel comunicato il Presidente della FISI, Flavio Roda - e che aspetteremo il suo ritorno sulle piste da sci».

