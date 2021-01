Sci, Goggia al quarto posto

nelle prove di Coppa del mondo La bergamasca è leader della classifica di specialità ex aequo con la svizzera Corinne Suter, oggi in ritardo.

La ceca Ester Ledecka ha fatto segnare, in 1.25.49, il miglior tempo nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa libera di Coppa del mondo di sci donne di sabato 8 gennaio a St. Anton in Austria, che domenica sarà seguita da un SuperG. Alle spalle della Ledecka, secondo miglior tempo per la norvegese Kajsa Lie in 1.23. 53 e subito dopo, con distacchi minimi, ci sono le azzurre Marta Bassino, velocissima su questo tracciato molto tecnico, terza in 1.25.63 e la bergamasca Sofia Goggia quarta in 1.25.65.

Sofia Goggia è leader della classifica di specialità ex aequo con la svizzera Corinne Suter, oggi in ritardo. Per l’Italia - sui 2.268 metri della pista intitolata al campione locale Karl Schranz, con gran freddo , sole e condizioni ideali previste anche per i prossimi giorni - si sono messe in evidenza anche Francesca Marsaglia in 1.26.14 e Federica Brignone 1.16.21. Più indietro Elena Curtoni in 1.26.67, Laura Pirovano in 1.26.75 e Nadia Delago in 1.27.05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA