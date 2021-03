Sci, mercoledì la libera si disputa

Nessun annullamento, Goggia in gara Coppa del Mondo di sci a Lenzerheide in Svizzera, mercoledì prove e gara di discesa nonostante le prove siano state cancellate. Nessun annullamento, che avrebbe garantito la coppa disciplina a Sofia Goggia che a quaranta giorni dall’infortunio rimette gli sci per una gara.

Prima le prove cronometrate e poi le gara di discesa uomini e donne: è la decisione che la Fis ha preso dopo la riunione dei capisquadra a Lenzerheide, in Svizzera. Alle Finali il regolamento vuole che non venga modificato il fitto calendario. Dopo l’annullamento anche stamani delle prove a causa a del vento e della neve, sarebbe stato normale attendersi anche la cancellazione delle gare congelando ad oggi le classifiche di disciplina ed assegnazione delle coppe di discesa a Sofia Goggia ed allo svizzero Beat Feuz.

Ma così non è stato: per Fis ogni regola ha le sue eccezioni.

Il mancato annullamento in un certo senso avvantaggia tra le donne la svizzera Lara Gut Behrami che ha l’occasione per superare l’azzurra in classifica. Inoltre nella corsa per la coppa generale sempre la velocista Gut avrà a disposizione una gara importantissima per tentare di superare la slovacca Petra Vhlova che è una sciatrice tecnica. Analogo discorso per la coppa del mondo uomini, in cui lo svizzero Marco Odermatt avrà una possibilità’ in più di andare a punti rispetto al rivale francese Alexis Pinturault.

Domani - con altre nevicate previste nella notte - la prova donne sarà, possibilmente sull’intero tracciato, alle 10,30 e la gara alle 13,45. Gli orari di prova e gara uomini ancora non sono stati comunicati.

Troppa neve a Lenzerheide e così, dopo aver inutilmente tentato - sotto una fitta nevicata e con un forte vento - di ripulire la pista, le uniche, decisive prove di discesa donne e uomini delle Finali sono state annullate.

