Sci, Sofia Goggia è la più veloce nella seconda prova della discesa di Zauchensee Alle sue spalle la ceca Ledecka e l’elvetica Gut: sabato 15 gennaio la prova di Coppa del mondo.

La bergamasca Sofia Goggia, dominatrice della stagione dopo aver vinto le prime tre gare disputate in Coppa del mondo di sci, ha realizzato il miglior tempo (1’47”19) nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Cdm di sabato 15 gennaio a Zauchensee, in Austria, seguita domenica 16 gennaio da un superG.

Alle spalle della Goggia, che aveva registrato il secondo miglior tempo nella prima prova, ci sono la ceca Ester Ledecka e la elvetica Lara Gut-Behrami.

Per l’Italia ci sono poi in particolare l’8/o tempo di Nicol Delago in 1’48”47 ed il 12/o di Federica Brignone in 1’48”76.

Anche oggi la statunitense Breezy Jonhson, che in questo scorso di stagione con tre secondi posti è stata l’unica velocista a cercare di tenere testa a Goggia, non ha preso parte alla prova per problemi fisici. Pertanto domani non dovrebbe poter gareggiare.

