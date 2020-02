Serie A verso la ripresa, ma a porte chiuse

L’Atalanta dovrebbe giocare domenica Se tutto fosse confermato, nerazzurri in campo a Lecce l’1 marzo alle 15.

È arrivata poco fa la dichiarazione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale: «Per quanto riguarda la serie A, ferma restando l’indipendenza delle Leghe, credo che già domenica ci saranno le porte chiuse: entro stasera (lunedì 24 febbraio, ndr) dovremmo avere una risposta del governo per quanto riguarda le partite da disputare nelle regioni coinvolte. Abbiamo chiesto di coordinare al massimo tutte le ordinanze a livello locale».

«Stiamo riflettendo anche su ipotesi alternative e a questo anche è servito l’incontro di stamattina con i medici federali – ha proseguito Gravina –. Per quanto riguarda le partite già rinviate lasciamo alla Lega A ogni valutazione e decisione in merito. «Noi siamo impegnati a dare massimo supporto alle varie leghe e ai campionati, rimanendo in stretto contatto con il ministro della Salute e con quello dello sport, in attesa delle determinazioni del governo . La Lega Pro ha rinviato la nona e la decima giornata di ritorno nei gironi A e B e la Lega Dilettanti ha sospeso tutte le partite delle regioni coinvolte».

«Preoccupati? Siamo preoccupati come tutti, in questa situazione. Al momento è una situazione critica e tutti sono chiamati a fare la loro parte – continua –. Noi da parte nostra come Figc e calcio ci stiamo impegnando al massimo. Per quanto riguarda ad esempio l’attività delle nazionali, abbiamo fatto in modo di ridurre o eliminare tutto ciò che non è urgente e indifferibile, come stage o raduni, per tutelare gli staff e i giocatori, specie delle nazionali giovanili. Questo vale anche per quanto riguarda l’attività degli arbitri». Prosegue comunque regolarmente l’attività internazionale delle Nazionali. La femminile si radunerà giovedì prossimo per prendere parte all’Algarve Cup, torneo in programma dal 4 all’11 marzo, e partirà da Roma invece che da Venezia. L’Under 17 femminile sarà impegnata martedì 25 e giovedì 27 a Lisbona in una doppia amichevole con le pari età del Portogallo, mentre l’Under 19 femminile parteciperà dal 5 al 9 marzo al consueto appuntamento annuale con il Torneo di La Manga. Per le nazionali maschili, l’Under 16 ha fatto oggi, lunedì 24, il suo esordio nel Torneo Uefa di Antalya (Turchia), mentre l’Under 15 partirà mercoledì 26 per Belgrado per una amichevole con la Serbia.

