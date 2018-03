Slalom, Goggia ottava alla combinata

Vittoria italiana con la Brignone Con una superba prova di slalom Federica Brignone vince la combinata di Coppa del mondo: ottavo posto per la bergamasca.

Con una superba prova di slalom, Federica Brignone ha vinto la combinata di coppa del mondo di Crans Montana, bissando il successo dello scorso anno e conquistando il decimo successo in carriera. In 1.46.47 ha battuto l’olimpionica svizzera Michel Gisin (1.46.50) e la slovacca Petra Vlhova (1.46.56). La coppa di disciplina è andata alla svizzera Wendy Holdener. Marta Bassino, solo 22/a, ha così perso al possibilità di vincere la coppa di disciplina. Ottavo posto finale per la nostra Sofia Goggia.

