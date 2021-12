Snowboard cross: Michela Moioli vince la sua prima gara stagionale a Breuil-Cervinia Per la campionessa di Alzano è arrivata la prima vittoria stagionale.

Non poteva esserci giornata migliore per Breuil-Cervinia e la Valle d’Aosta che oggi hanno ospitato per la quarta volta la Coppa del Mondo di snowboard cross. Una giornata splendida che si è colorata d’azzurro con la prima vittoria stagionale - la terza su questa pista - per la campionessa olimpica Michela Moioli che ha dominato ogni run, fino al successo finale.

Nella finalissima, la 25enne bergamasca del Centro Sportivo Esercito è stata protagonista di una gara tiratissima, che si è decisa solo al fotofinish. La tavola dell’azzurra è passata per prima, davanti a quella dell’americana Faye Gulini e dell’australiana Belle Brockhoff. Quarto posto per un’altra americana, Lindsey Jacobellis. Si era invece fermata ai quarti di finale l’avventura di Caterina Carpano e Francesca Gallina che hanno chiuso al dodicesimo e al quindicesimo posto. Quarti di finale costati cari anche a Charlotte Bankes (nona), la britannica che arrivava dalla vittoria di Montafon e dal terzo posto di Secret Garden.

