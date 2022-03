Snowboardcross, Moioli ci crede ancora. La Coppa del Mondo è distante 93 punti

Michela Moioli all’assalto della Coppa del Mondo di snowboardcross che ha già vinto nel 2016, 2018, 2020. L’impresa è molto complicata per la 26enne seriana perché ci sono in palio sì 200 punti, ma la sua rivale Bankes può gestire ben 93 punti di margine. A Reiteralm Michela ha vinto lo scorso anno, è una pista che le si addice e dunque tenterà di tutto per tutto, anche per concludere degnamente una stagione che l’ha vista cadere, lei che era campionessa olimpica in carica, nella gara individuale dei Giochi di Pechino, e conquistare l’argento insieme a Omar Visintin nella gara a coppie mista.