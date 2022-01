Sofia Goggia punta a Pechino, avanti con la riabilitazione in palestra La sciatrice bergamasca ha pubblicato sui social una «storia» in cui si mostra al lavoro in palestra dopo l’infortunio di domenica scorsa a Cortina e la scritta «Work in molto progress».

Sofia Goggia guarda con fiducia al recupero per i Giochi di Pechino. L’olimpionica azzurra ha infatti postato sui social una «storia» in cui si mostra al lavoro in palestra dopo l’infortunio di domenica scorsa a Cortina e la scritta «Work in molto progress». Goggia, che ha dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera causa incertezza delle sue condizioni (al suo posto alla cerimonia inaugurale dei Giochi sfilerà Michela Moioli), vuole però essere in pista a Pechino il 15 febbraio, giorno della discesa libera femminile, specialità di cui detiene il titolo olimpico.

La foto apparsa nelle «stories» di Sofia Goggia

(Foto by Instagram)

© RIPRODUZIONE RISERVATA