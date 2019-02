Sofia Goggia da sogno a Crans Montana

È la regina delle nevi in Coppa del mondo Che ritorno! Sofia Goggia ha dominato la discesa a Crans Montana in Svizzera di Coppa del mondo. Sesta vittoria in carriera: la più bella dopo l’infortunio.

Che gara per Sofia Goggia, prima nella discesa di Crans Montana, in Svizzera: la campionessa bergamasca è stata la più veloce nella gara lungo la pista Mont Lachaux di Coppa del mondo. Conquista così la sesta vittoria della sua carriera, la quarta nella discesa libera, superando alla grande l’infortunio che l’ha tenuta bloccata per mesi.

L’azzurra Sofia Goggia ha vinto con un tempo di 1.29.77. È la sesta vittoria in coppa per la 26enne bergamasca, oro olimpico l’anno scorso e vice campionessa mondiale ad Aare pochi giorni fa. Al secondo posto la svizzera Joana Haehlen in 1.30.26 e terza in 1.30.29 l’austriaca Nicole Schmidhofer. Una gara, quella di sabato 23 febbraio, difficile per un manto nevoso influenzato da temperature alte e continui problemi cronometrici.

Per l’Italia in classifica ci sono anche Federica Brignone buona 7/a in 1.30.55 e Nadia Fanchini 8/a in 1.30.60. Poi, fuori Francesca Marsaglia, ci sono più’ indietro Nicol Delago in 1.31.06 , Marta Bassino in 1.31.98 ed Elena Curtoni in 1.32.41 . Si è gareggiato con sole sempre più caldo e fondo più lento sulla pista Mont Lachaux, un tracciato spettacolare con belle pendenze ma anche estremamente tecnico e difficile. Ci sono anche state diverse lunghe interruzioni per problemi di cronometraggio e qualche caduta. Domenica 24 febbraio è in programma la combinata.

La campionessa olimpica della specialità non aveva nascosto il desiderio di vincere: «Ho le idee molto chiare su questo tracciato – aveva dichiarato Goggia dopo le prove di giovedì 21 e venerdì 22 febbraio –. Mi presentai qui quattro anni fa, ero molto giovane e partivo da dietro: fu la prima occasione in cui mi avvicinai alle migliori in prova, purtroppo la gara non venne disputata e rimase un po’ di amaro in bocca».

Il tracciato le era particolarmente gradito: «Il pendio è tecnico, presenta tante parti interessanti, con curve strette e piani che si alternano, occorre saperla interpretare bene – aveva detto dopo le prove in cui aveva riportato il tempo più veloce –. Già nel primo allenamento sono partita pensando solamente alla mia sciata, anche se non sono andata bene come giovedì dato qualche errorino. Tutti mi avevano detto che dopo il rientro dall’infortunio avrei avuto una fiammata iniziale e poi un normale calo fisiologico, però sinceramente mi sento molto bene e sono carica, smaniosa di gareggiare e di sciare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA