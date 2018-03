Sofia Goggia è boom sui social

«Ricorda Alberto Tomba» La campionessa bergamasca è la prima in popolarità tra gli atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi, lo afferma uno studio di Penelope Company Group.

Sofia Goggia è la numero uno in Italia degli atleti che hanno partecipato ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang per celebrity endorsement value (Cev), cioè il valore che può produrre per le campagne di comunicazione delle aziende. A sostenerlo è una serie di algoritmi realizzati da Penelope Company Group, una società di consulenza di sport marketing, che ha sede a Treviso.

Secondo questo studio, che abbiamo visionato in anteprima, la presenza di Goggia su Facebook varrebbe 518.817 euro, più del triplo di Carolina Kostner (149.917) e Christof Innerhofer (142.737). Federica Brignone si attesta sui 100.891 euro, Peter Fill a 95.261, Nadia Fanchini a 67.788 mentre le altre due olimpioniche Michela Moioli e Arianna Fontana arrivano a 47.903 e 22.307 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA