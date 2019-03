Sofia Goggia, settima al SuperG

Si chiude la stagione ad Andorra Si chiude così la stagione per la bergamasca che non è riuscita a recuperare il sesto posto della discesa libera a Soldeu.

Viktoria Rebensburg ha vinto il SuperG femminile di Soldeu (Andorra), valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La tedesca ha chiuso in 1’23”91, precedendo l’austriaca Tamara Tippler (1’24”06) e l’azzurra Federica Brignone, terza (1’24”25). Quarta Mikaela Shiffrin ex aequo con Nicole Schmidhofer, settima Sofia Goggia (1’24”47), nona Nadia Fanchini (1’24”73), 14esima Elena Curtoni (1’25”59), 16esima Francesca Marsaglia (1’26”35). Grazie a questo risultato, l’americana Shiffrin ha vinto anche la coppa di specialità. Si chiude così la stagione per la bergamasca che non è riuscita a recuperare il sesto posto della discesa libera. Una stagione di alti e bassi quella di Sofia Goggia segnata dall’infortunio di inizio stagione.

