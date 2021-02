Sofia Goggia si collega con Cortina: «Tiferò per le mie compagne dal divano»

Sofia Goggia si collega con Cortina:

«Mi piange il cuore ma sarà comunque un grande mondiale. Tiferò per le mie compagne dal divano»: la grande assente dei mondiali di sci di Cortina, Sofia Goggia è intervenuta, in collegamento video domenica sera 7 febbraio, alla cerimonia di apertura della competizione iridata.

«Sicuramente non è un momento facile - le sue parole - mi piange il cuore a partecipare solo in veste di ambassador, ma penso che sarà comunque un grande Mondiale: tiferò con tanto calore per le mie compagne dal divano» saluta così la squadra la bergamasca dopo l’infortunio di una settimana fa a Garmisch, con la frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro.

L’assenza per infortunio della bergamasca Sofia Goggia toglie all’Italia la possibilità di schierare ai Mondiali un tridente da sogno, ma non sembra caricare di ulteriori responsabilità le azzurre: «Non possiamo rimpiazzarla - sottolinea Brignone - perdiamo una pedina importante. L’Italia già contava su di noi e continuerà a contare». Guarda ai suoi obiettivi Marta Bassino: «Manca e mancherà - dice - ma io ho le mie discipline e mi sento responsabile del mio». Un auspicio e un saluto a Sofia Goggia sono arrivati anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò: «La medaglia d’oro ci manca da tempo, stavolta abbiamo molte possibilità. Le ragazze, a prescindere dall’infortunio di Sofia che abbraccio, hanno molte chance».

