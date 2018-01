Sofia Goggia vince la discesa in Austria

Dominio italiano, è tripletta azzurra – Foto Straordinaria Sofia Goggia sulla Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim: la sciatrice bergamasca domina la discesa e può festeggiare insieme a due compagne di squadra.

Podio interamente azzurro con Federica Brignone al secondo posto e Nadia Fanchini al terzo. Si è gareggiato sulla pista intitolata al leggendario campione locale Franz Klammer solitamente riservata alle gare uomini. Il tracciato, accorciato a quello del superG, presentava un fondo ghiacciato e molto veloce che ha esaltato coraggio e tecnica delle azzurre. Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG).

