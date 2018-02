Sofia, tra polenta a Papu Dance

E fa anche la testimonial di moda Ha 25 anni, bergamasca doc, è da sempre uno spirito libero: tenace e indipendente. Amante della natura, dal carattere positivo. E ora anche modaiola.

Nata a Bergamo, abita in Città Alta, i genitori - mamma Giuliana e papà Ezio, ingegnere di professione e pittore per passione - la portavano a Foppolo, dove avevano casa e dove era stato avviato allo sci pure Tommaso, fratello maggiore di Sofia. Da quando ha tre anni questa ragazza tenace e sorridente è sugli sci e disputò la prima gara a otto anni: la sua fissa era vincere e quel giorno ci riuscì battendo perfino i maschi.

Forte, autonoma, la descrivono tutti come uno spirito libero. Senza mai aver paura: una volta scivolò giù dalla seggiovia - si legge sul Web -, ma ebbe la prontezza di riflessi di attaccarsi al poggiapiedi e di rimanere così fino a quando non arrivarono a recuperarla con la scala. I bambini che erano con lei sulla seggiovia erano invece atterriti.

Un video che la racconta nella sua vita privata: «Se non sai fare la polenta non sei nessuno!» ha detto Sofia Goggia che la polenta la sa fare e la sa fare anche bene a giudicare dalle facce soddisfatte degli ospiti in studio a «Sport Non Stop». Dopo il faccia a faccia con Stefano Ferrando, la sciatrice azzurra si è messa ai fornelli, e ha aprlato anche di Papu Dance.

E nella vita quotidiana? Ama la natura e gli animali ed è grande appassionata di fotografia. Con una curiosità: è testimonial di Falconeri, brand di cashmere e filati naturali con un contratto di tre anni e un look casual elegante in cui si trova a suo agio. «E pensare che non sono mai stata una patita di moda e di shopping. Anche ora sono una che acquista abbigliamento solo se è necessario o se per caso vedo qualcosa che mi piace, ma senza grandi passioni o innamoramenti» ci aveva raccontato Sofia che ha però uno stile ben definito per questo inverno: «Il mio look è basico, ma con un pizzico di rock. Mi piacciono la pelle, il pelo e il pizzo». Colore prediletto il nero, i jeans sono il must have e ai piedi ci sono «un paio di sneakers o di francesine». Niente gonne o tacchi alti: «Le occasioni per sfoggiare abiti e uscire la sera sono davvero poche dati i miei impegni sportivi». Rivelando un segreto tutto modaiolo: «Alla mia età c’è chi è appassionato di accessori, di borse per esempio - sorride -. Io non ne ho neanche una, e finisco sempre per attingere nell’armadio di mia madre. Prima o poi mi deciderò a fare shopping».

