Spadafora, calcio riaprirà solo in sicurezza

Riapertura centri sportivi entro 25 maggio Il ministro dello Sport in audizione al Senato ha fatto il punto della situazione soprattutto per quel che riguarda il calcio, ma ci sono buone notizie anche per i circoli sportivi.

«Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo». Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nell’informativa al Senato; sottovalutazione ha portato alla quarantena per molte squadre, vogliamo evitare situazioni di questo genere.

Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport. Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell’importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo».

«Credo che le osservazioni del Comitato tecnico scientifico saranno prese in considerazione dalla Federcalcio che immagino adatterà il protocollo per la ripresa allenamenti dal 18 maggio. Resterà poi la necessità di definire nei prossimi giorni la riapertura del campionato - ha aggiunto Spadafora - Se riprenderà, come tutti auspichiamo, succederà perché saremo arrivati a questo con una serie di azioni e protocolli per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte in questo mondo. Non era possibile in nessun modo decidere con una fretta irresponsabile o per le spinte strumentali di chicchessia. Il governo ha sempre tenuto una linea coerente, mentre abbiamo visto cambiare idea più volte agli osservatori e anche ad alcuni presidenti, anche comprensibilmente, visto il mutare della situazioni».

CENTRI SPORTIVI. «Tutto lo sport di base deve ripartire. I centri sportivi, gli impianti e i circoli devono poter ripartire: ne proporrò la riapertura entro il 25 maggio. Se avremo una risposta positiva dal Comitato tecnico scientifico anche prima del 25 maggio, sarà possibile anticipare questa riapertura - ha aggiunto Spadafora - ma la data massima oltre la quale non vorremmo andare è quella. Metteremo risorse a disposizione per attuare il protocollo di sicurezza per le realtà che avessero problemi ad attuarlo attraverso la società Sport e Salute».

«Riguardo alla riapertura del bando sport e periferia, abbiamo raddoppiato il fondo con 140 milioni di euro. Ci sarà poi anche il voucher per le palestre. Lo sport - aggiunge il ministro - potrà trarre da questo dramma anche una occasione per rigenerarsi. «Lo sport potrà trarre da questo dramma anche una occasione per rigenerarsi»

