Successo per lo Sci Club Radici Group

Riconoscimenti al merito sportivo Due atleti e un allenatore premiati per l’attività 2018-2019 dalla Presidente Olga Zambaiti, nella cornice dello Stadio di Bergamo

Un pre-partita all’insegna della «contaminazione» tra gli sport quello che ha caratterizzato il match di Serie A Atalanta-Empoli di lunedì sera: prima del fischio d’inizio, infatti, lo Sci Club RadiciGroup nella Lounge del Pitch View dello Stadio di Bergamo ha premiato due atleti e un allenatore del suo team che si sono particolarmente distinti nella stagione 2018-2019 per costanza, passione e dedizione dimostrate all’interno dello Sci Club.

Si tratta di Filippo della Vite, recentemente Campione Italiano Aspiranti in Gigante, Francesco Bertocchi, anche lui atleta di spicco della categoria Giovani e Francesco Bianchetti, quasi vent’anni di insegnamento nello Sci Club e da sempre impegnato con le categorie baby e cuccioli.

«Nel 2018 abbiamo dato il via a questo speciale riconoscimento – ha ricordato Olga Zambaiti, Presidente dello Sci Club Radici Group – che, con cadenza annuale, vuole essere un ulteriore segno di valorizzazione dell’attività delle persone che costituiscono il nostro gruppo, al di là delle medaglie o delle coppe vinte. Voglio che sia un premio per chi allo sci club dedica più tempo e più impegno, con regolarità».

Filippo Della Vite è fresco di medaglie importanti: medaglia d’oro in Gigante ai Campionati Italiani Aspiranti e secondo posto ai Campionati Italiani Giovani. Ma quello che lo ha caratterizzato in questo anno agonistico è la perseveranza, tanto da lottare fino all’ultima gara per la classifica finale del Gran Prix Italia.

Francesco Bertocchi, classe 2001, ha intrapreso il suo percorso con lo Sci Club Radici ancora prima di iniziare la scuola dell’obbligo: a soli 5 anni era già sugli sci e oggi, che di anni ne ha 18, la passione per questo sport è sempre fortissima, abbinata a una maggiore maturità dal punto di vista tecnico. Francesco è anche uno studente modello, oltre all’agonismo porta avanti con impegno il percorso di studi al Liceo Scientifico.

Francesco Bianchetti è un po’ il «mammo» dello Sci Club, una storica presenza grazie alla quale tanti piccoli sciatori sono cresciuti e sono diventati atleti: in tutti questi anni ha dimostrato equilibrio e serietà professionale, trasmettendo alle categorie Baby la sua passione per questo sport e diventando un vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie.

«La scelta di premiare qui allo Stadio di Bergamo i nostri ragazzi – ha sottolineato Olga Zambaiti – non è casuale: con i tecnici dell’Atalanta si è creato un ottimo rapporto, durante l’anno ci sono stati momenti di scambio di esperienze, abbiamo condiviso percorsi di formazione e ci siamo confrontati sul tema “sport e giovani”. Pur trattandosi di due discipline sportive distinte, ci siamo resi conto che ci sono tanti aspetti in comune, soprattutto quando si tratta di contribuire alla crescita dei ragazzi. Ringrazio moltissimo – ha concluso la Presidente dello Sci Club - tutto lo staff dell’Atalanta per averci ospitato e per la consueta disponibilità nei confronti dello Sci Club». Allenatori, atleti e tecnici dello Sci Club hanno proseguito la serata alla Stadio, assistendo dalle Tribune alla partita valida per la 32^ giornata di Serie A.

