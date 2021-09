Supercoppa: Mascio ok con Cantù. Withu eliminato dall’Aurora Desio Di bene in meglio per Treviglio all’esordio in SuperCoppa di Lega domenica 12 settembre a Desio contro la nobile decaduta Cantù.

Capitan Reati e compagni hanno liquidato gli avversari di turno con un eloquente 81-61. La Mascio ha così confermato la già buona condizione di forma evidenziata nelle precedenti due amichevoli con Verona e Pavia entrambe disputate al PalaFacchetti. E naturalmente sono prevedibili ulteriori miglioramenti visto che all’inizio del campionato mancano ancora tre settimane.

Addirittura sei i trevigliesi in doppia cifra: Lupusor, Sacchetti, Reati, Potts (con 13 punti ciascun il sempre più sorprendente baby Miaschi (12) e Rodriguez. Ciò che ha meravigliato in meglio è il già raggiunto amalgama delle perdine impiegate nonostante si stia parlando di sei innesti. I parziali: 17-25; 20-16; 8-20 e 18-20. Prossimo impegno della Mascio mercoledì 15 settembre al PalaFacchetti.

Perde, invece, Bergamo tra le mura amiche. Ad eliminarla dal girone cadetto la pari categoria Desio con punteggio di 91-84. Si è trattato di una sfida assai equilibrata come certficano del resto i parziali: 22-26; 44-45 e 66-65. Negri è risultato in testa alle marcature (16 punti) seguito Ihedioha (15) Manenti (13) e Bedini. Buono in cabina di regia il bergamasco doc Savoldelli (10). Assente Dell’Agnello. Di lavoro il neo allenatore della Withu, Devis Cagnardi ne dovrà fare parecchio: d’altra parte mettere insieme un roster composto da nove giocatori su dieci da poco ingaggiati ci sarebbe stato da meravigliarsi sul contrario.

