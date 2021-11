Tariffe giovani anche per Atalanta - Venezia: al via lunedì 22 la vendita dei biglietti Tariffe speciali per Under 10, Under 14 e Under 18 per assistere al match del 30 novembre al Gewiss Stadium.

«Tariffe giovani» anche in occasione della partita che l’Atalanta giocherà al Gewiss Stadium contro il Venezia il prossimo 30 novembre: tariffe speciali per Under 10, Under 14 e Under 18. Contro lo Spezia hanno usufruito di queste opportunità circa 2.000 ragazzi.

L’inizio della vendita dei biglietti per assistere ad Atalanta-Venezia inizierà domani, lunedì 22 novembre secondo le modalità previste: per informazioni https://www.atalanta.it/news/tariffe-giovani-anche-in-atalanta-venezia/.

