Tiri liberi sul basket orobico. Mercato: Treviglio da promozione e Bergamo da salvezza

La Mascio parla di obiettivi ambiziosi ed è coerente vista la qualità di innesti prelevati dal mercato. Ma perché non entrare nei dettagli sui traguardi da raggiungere? Non pensiamo che la dirigenza si accontenti di rimandare alla prossima stagione la volontà di raggiungere un traguardo storico della promozione nella massima serie, impresa riuscita in terra orobica solo nel lontanissimo 1984 quando la mitica Alpe Binova del presidentissimo Dante Signorelli ha fatto sognare tutti gli sportivi orobici della palla spicchi. La società mantiene un basso profilo soprattutto per motivi scaramantici, poi si sa che un conto è puntare in alto, un altro sono i verdetti del campo. Tuttavia partire con i favori del pronostico (come nel caso Mascio) significa prima di tutto dare prova dell’ottima campagna-acquisti gestita da Eucliede Insogna che in passato mai aveva avuto a disposizione un budget delle attuali dimensioni.